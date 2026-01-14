Fiorentina ufficiale Paratici | ecco da quando sarà operativo

È stato confermato: Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina, con operatività prevista a partire dal 4 febbraio. Ex dirigente della Juventus e attualmente al Tottenham, Paratici si unirà alla società viola dopo la conclusione dell’attuale mercato invernale, assumendo così un ruolo chiave nel progetto sportivo della squadra.

