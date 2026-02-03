fiorentina dal mercato invernale cinque innesti per inseguire la salvezza

La Fiorentina ha appena concluso il mercato invernale con cinque nuovi acquisti. La società spera che questi rinforzi possano aiutare la squadra a uscire dalla zona pericolosa in classifica e a raggiungere la salvezza. I nuovi giocatori sono già arrivati e si preparano a scendere in campo nelle prossime partite, mentre i tifosi aspettano di vedere se questa mossa porterà risultati concreti.

La Fiorentina ha chiuso il mercato invernale con cinque nuovi innesti in vista della corsa alla salvezza in Serie A. L’operazione, conclusa a febbraio 2026, rappresenta una risposta decisa alla crisi che ha segnato la prima parte della stagione, caratterizzata da risultati deludenti, infortuni diffusi e una posizione in classifica che minacciava la permanenza in massima serie. I nuovi arrivi non sono stati scelti a caso: si tratta di calciatori con esperienza di alto livello, in grado di apportare qualità tecnica, fisica e mentale in zone critiche del campo. Tra i nuovi volti, spicca l’arrivo di un difensore centrale di alto profilo, rinforzo fondamentale per stabilizzare una linea difensiva che aveva mostrato gravi lacune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu

