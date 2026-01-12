Mercato Fiorentina rivoluzione salvezza | Baldanzi a un passo! Occhio anche alle operazioni in uscita
La Fiorentina si prepara a una finestra di mercato invernale importante, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare la posizione in classifica. Tra le novità, si avvicina l’arrivo di Baldanzi, mentre si valutano anche possibili operazioni in uscita. La società lavora per ottimizzare la rosa e favorire una svolta in campionato, mantenendo un approccio sobrio e mirato.
, ecco chi potrebbe partire La sessione invernale di calciomercato vede una Fiorentina iperattiva, decisa a rifondare la rosa per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo numero uno per regalare qualità alla manovra offensiva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Mercato Roma: Baldanzi in uscita, quattro squadre sulle sue tracce
Leggi anche: Cesena, ricapitalizzare per fare mercato. Le operazioni in ballo in entrata e in uscita
Kean tiene viva la speranza dei tifosi: Sì, la salvezza è ancora possibile. Il mercato? Niente rivoluzioni; La Fiorentina sbanda in difesa, pronta una rivoluzione sul mercato: tutti i nomi in entrata e in uscita; Fiorentina, Paratici porta Solomon: chi è l'israeliano preso dal Tottenham e le prossime mosse, giallo Kean; Fiorentina, Nicolussi Caviglia in odore di bocciatura: Lazio e Cagliari interessate, la situazione.
Fiorentina, è rivoluzione: scossa Paratici, mercato di gennaio e nuovo modulo - Una vittoria, la prima in questo campionato, non può bastare a dimostrare che la crisi è finita. tuttosport.com
Rivoluzione Fiorentina, annunciato Paratici e l’intervento sul calciomercato: “Servono facce nuove” - Paolo Vanoli resta al proprio posto anche con l'avvento di Paratici, il dirigente "con esperienza internazionale, che non pensi solo al lavoro di ... fanpage.it
Calciomercato Fiorentina, Fabio Paratici pianifica la rivoluzione. E sul futuro di Vanoli… - Calciomercato Fiorentina | Il pesante scacco subito a Parma ha innescato una reazione a catena ai vertici del club viola. news-sports.it
BOMBA VIOLA DAL NEW YORK TIMES! Fabio Paratici pronto a SBARCARE ALLA FIORENTINA dopo il mercato di gennaio! L'ex dg della Juve tornerà in Italia per motivi personali e guiderà la Fiorentina. #Fiorentina #Paratici #ForzaViola #viola #Paratic - facebook.com facebook
Sorpresa dall'Inghilterra: Paratici alla Fiorentina solo a febbraio. Finirà il mercato al Tottenham x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.