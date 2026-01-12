Mercato Fiorentina rivoluzione salvezza | Baldanzi a un passo! Occhio anche alle operazioni in uscita

Da calcionews24.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina si prepara a una finestra di mercato invernale importante, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare la posizione in classifica. Tra le novità, si avvicina l’arrivo di Baldanzi, mentre si valutano anche possibili operazioni in uscita. La società lavora per ottimizzare la rosa e favorire una svolta in campionato, mantenendo un approccio sobrio e mirato.

, ecco chi potrebbe partire La sessione invernale di calciomercato vede una Fiorentina iperattiva, decisa a rifondare la rosa per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo numero uno per regalare qualità alla manovra offensiva . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

mercato fiorentina rivoluzione salvezza baldanzi a un passo occhio anche alle operazioni in uscita

© Calcionews24.com - Mercato Fiorentina, rivoluzione salvezza: Baldanzi a un passo! Occhio anche alle operazioni in uscita

Leggi anche: Mercato Roma: Baldanzi in uscita, quattro squadre sulle sue tracce

Leggi anche: Cesena, ricapitalizzare per fare mercato. Le operazioni in ballo in entrata e in uscita

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Kean tiene viva la speranza dei tifosi: Sì, la salvezza è ancora possibile. Il mercato? Niente rivoluzioni; La Fiorentina sbanda in difesa, pronta una rivoluzione sul mercato: tutti i nomi in entrata e in uscita; Fiorentina, Paratici porta Solomon: chi è l'israeliano preso dal Tottenham e le prossime mosse, giallo Kean; Fiorentina, Nicolussi Caviglia in odore di bocciatura: Lazio e Cagliari interessate, la situazione.

mercato fiorentina rivoluzione salvezzaFiorentina, è rivoluzione: scossa Paratici, mercato di gennaio e nuovo modulo - Una vittoria, la prima in questo campionato, non può bastare a dimostrare che la crisi è finita. tuttosport.com

mercato fiorentina rivoluzione salvezzaRivoluzione Fiorentina, annunciato Paratici e l’intervento sul calciomercato: “Servono facce nuove” - Paolo Vanoli resta al proprio posto anche con l'avvento di Paratici, il dirigente "con esperienza internazionale, che non pensi solo al lavoro di ... fanpage.it

mercato fiorentina rivoluzione salvezzaCalciomercato Fiorentina, Fabio Paratici pianifica la rivoluzione. E sul futuro di Vanoli… - Calciomercato Fiorentina | Il pesante scacco subito a Parma ha innescato una reazione a catena ai vertici del club viola. news-sports.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.