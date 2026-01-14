Fabio Paratici nuovo DS della Fiorentina

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo. La società ha confermato la nomina attraverso una comunicazione ufficiale, segnando un passo importante nella strategia di rafforzamento delle proprie strutture sportive. Con questa scelta, la Fiorentina punta a consolidare il proprio progetto e a migliorare le proprie prestazioni sul mercato e in campo.

Fabio Paratici è ufficialmente il nuovo DS della Fiorentina. Lo ha comunicato il club in una nota, annunciandone la nomina. Nel comunicato si legge: «ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l'incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina». L'ex direttore sportivo della Juventus, quindi, concluderà la finestra di mercato invernale al Tottenham prima di tornare in Italia. La società ha anche riportato una dichiarazioni del Ceo Vinai Venkatesham: «Abbiamo concordato che Fabio farà ritorno in Italia al termine della finestra di mercato di gennaio, in linea con il suo desiderio di tornare a casa.

Calcio, Fabio Paratici nuovo ds della Fiorentina - (askanews) – Fabio Paratici è il nuovo direttore sportivo della Fiorentina e sarà operativo a partire dal 4 febbraio 2026. msn.com

Fiorentina, Paratici ufficialmente nuovo ds viola ma fra tre settimane - Brevissimo comunicato della Fiorentina che ufficializza Fabio Paratici come nuovo Direttore Sportivo del club: la carica non ... europacalcio.it

