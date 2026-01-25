Fiorentina | in Coppa Italia con il Como ancora fuori Kean e Parisi

La Fiorentina si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Como, in programma martedì alle 21. Tuttavia, è probabile che siano ancora assenti per questa partita Fabiano Parisi e Moise Kean, che continuano a rimanere fuori dal roster. La squadra si concentra sulle prossime gare, mantenendo l’obiettivo di migliorare la propria posizione in campionato e in coppa.

FIRENZE – Quasi certamente assenti, anche martedì sera (ore 21) in Coppa Italia contro il Como, Fabiano Parisi e Moise Kean. Oggi, domenica 25 gennaio 2026, allenamento personalizzato per Parisi, che una settimana fa a Bologna ha rimediato una lesione di primo grado a carico del capo lungo del bicipite femorale sinistro, e Kean, che si trascina da quasi un mese problemi a una caviglia. Il primo sarà sicuramente out contro il Como, nell'ottavo di finale di Coppa Italia che attende i viola al stadio Franchi. E molto difficilmente ci sarà l'attaccante. Non saranno convocati anche l'infortunato lungodegente Lamptey e Koaumé, quest'ultimo sul mercato, sceso ieri in campo con la squadra Primavera.

Fiorentina Juventus 1-1 LIVE: Kean ancora pericoloso, Di Gregorio spedisce fuori. Spinge la viola

