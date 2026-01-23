Mercato immobiliare a Livorno servono 4 mesi per vendere casa | il report

Il mercato immobiliare in Toscana mostra differenze significative nei tempi di vendita delle abitazioni. A Livorno, in media, sono necessari circa quattro mesi per concludere una compravendita, mentre a Pisa si registrano circa 84 giorni e ad Arezzo oltre 6 mesi. Questi dati evidenziano l’andamento variegato del settore nella regione, influenzato da fattori locali e dal contesto di mercato.

