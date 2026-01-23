Mercato immobiliare a Livorno servono 4 mesi per vendere casa | il report
Il mercato immobiliare in Toscana mostra differenze significative nei tempi di vendita delle abitazioni. A Livorno, in media, sono necessari circa quattro mesi per concludere una compravendita, mentre a Pisa si registrano circa 84 giorni e ad Arezzo oltre 6 mesi. Questi dati evidenziano l’andamento variegato del settore nella regione, influenzato da fattori locali e dal contesto di mercato.
Dagli 84 giorni di Pisa ai 195 di Arezzo. Mentre la città della Torre risulta essere il luogo dove occorre meno tempo per vendere casa, quella aretina rappresenta il territorio dove sono necessari poco più di 6 mesi. Tra queste si colloca Livorno, che risulta avere un tempo medio di attesa di 122.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Argomenti discussi: Mercato immobiliare, a Livorno servono 4 mesi per vendere casa: il report; Mercato immobiliare toscano in rialzo del 2,7%. Firenze guida con incrementi del 7,5%; Mercato immobiliare in ripresa: compravendite +9,1%; Great Estate: performance 2025 e strategie future nel mercato immobiliare di prestigio del Centro Italia.
