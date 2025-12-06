Alessandria sventata la truffa del finto incidente | giovane bloccata dalla Polizia mentre ritira i soldi

Una giovane è stata arrestata ad Alessandria per tentata truffa: la vittima ha riconosciuto il raggiro e ha chiamato la Polizia.

