Truffavano anziani con il trucco del finto carabinieri | 21 arresti a Milano Coinvolto anche un poliziotto

A Milano, un'organizzazione criminale specializzata in truffe agli anziani con il metodo del finto carabiniere è stata sgominata con 21 arresti. Tra i fermati anche un poliziotto. Gli uomini approfittavano della fiducia delle vittime, entrando nelle loro abitazioni con false giustificazioni e rubando oro e gioielli da rivendere sia in Italia che all’estero.

Avvicinavano gli anziani di rientro a casa fingendosi carabinieri, con una scusa entravano negli appartamenti e dopo pochi minuti ne uscivano con oro e gioielli da rivendere in Italia e all'estero. Questa la strategia messa a punto da un'organizzazione con base nel quartiere milanese di Muggiano. Ventuno dei componenti sono destinatari di misure cautelari (7 in carcere, 9 ai domiciliari e 5 l'obbligo di dimora). Tra questi c'è anche un agente della Polizia di Stato, Fausto Napoletano, in servizio alla Questura di Milano, compagno di una delle principali indagate. Il gruppo è accusato a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

