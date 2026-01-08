Berceto allarme per una fuga di gas in una residenza per anziani | vigili del fuoco al lavoro

Giovedì 8 gennaio, alle prime ore del mattino, i vigili del fuoco sono intervenuti a Berceto per una fuga di gas in una residenza per anziani. L’intervento tempestivo ha consentito di gestire la situazione, garantendo la sicurezza degli ospiti e del personale. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio, che ha richiesto un’accurata operazione di controllo e messa in sicurezza dell’edificio.

Poco prima delle ore 7 di giovedì 8 gennaio i vigili del fuoco sono intervenuti per una fuga di gas all'interno di una residenza per anziani di Berceto. Sul posto è arrivata una squadra, partita dalla caserma di Borgotaro. Gli operatori del 115 sono giunti a Berceto in seguito a una segnalazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Berceto, allarme per una fuga di gas in una residenza per anziani: vigili del fuoco al lavoro Leggi anche: Colleferro. Falso allarme all’Itis Cannizzaro. Si è temuto per una fuga di gas. I Vigili del Fuoco rassicurano operatori e studenti Leggi anche: Fuga di gas in via Palagio Pelegi: vigili del fuoco al lavoro La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Berceto, allarme per una fuga di gas in una residenza per anziani: vigili del fuoco al lavoro. Odore di gas fa scattare l’emergenza a Trapani: nessuna fuga, era la rete fognaria - È successo ieri, nella tarda mattinata, quando un odore forte e persistente ha fatto scattare ... tp24.it

Allarme per una fuga di gas, intervento “chirurgico” di Firenze Manutenzioni a 40 gradi - Firenze, 14 agosto 2025 – Allarme in via Giacomo Zanella nella tarda mattinata di giovedì 14 agosto per una fuga di gas che ha messo in apprensione residenti e passanti. lanazione.it

Allarme fuga di gas in strada, i tecnici cercano la perdita per ore ma era il frutto più puzzolente del mondo - Il singolare episodio in Inghilterra dove a risolvere il mistero ci ha pensato il locale fruttivendolo che ha spiegato che l’odore arrivava dai magazzini del negozio dove era stata stoccata una ... fanpage.it

“Bianco Natale” da Berceto, Pessola di Varsi, Bore, Bardi e Montevacà a Bedonia - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.