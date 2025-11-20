Finti carabinieri in azione | raggirano anziani e rubano l' oro L' allarme di Ippoliti | Avvistati al Pinocchio e a Candia

ANCONA – Torna l'incubo delle truffe ai danni degli anziani in città, e questa volta i malviventi utilizzano uno dei copioni più odiosi: quello dei finti appartenenti all'Arma dei Carabinieri. L'allarme corre sui social ed è stato rilanciato con forza dal consigliere comunale Arnaldo Ippoliti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

MAENZA | Finti carabinieri chiedono 1700 euro ad una anziana per "liberare" il nipote: denunciati tre campani Vai su Facebook

Matelica, finti Carabinieri truffano un’anziana: denunciati due uomini marchenews24.it/matelica-truff… Vai su X

Albino, finti carabinieri raggirano coppia di anziani per 200mila euro: via contanti e gioielli - Albino (Bergamo), 12 settembre 2025 – Fingendosi carabinieri, si sono presentati a casa di un uomo di 86 anni residente ad Albino, in provincia di Bergamo, e gli hanno detto che, a causa di numerosi ... Come scrive ilgiorno.it

Finti carabinieri truffano un'anziana, rintracciati e fermati dai veri militari - Le hanno fatto credere che la figlia fosse stata arrestata per omicidio stradale e le hanno estorto tutti i soldi e i preziosi che aveva in casa. rainews.it scrive

Si fingono carabinieri per truffare una coppia: due arresti - In caserma ci finiscono per davvero, ma per rispondere dell'accusa di truffa. Lo riporta quotidianodipuglia.it