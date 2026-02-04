Fino al 6 febbraio riapertura immatricolazioni

Fino al 6 febbraio alle 12, gli studenti possono ancora iscriversi ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università di Parma. La possibilità di immatricolarsi è aperta fino a questa data, quindi chi vuole iscriversi deve fare in fretta. Dopo questa scadenza, le iscrizioni resteranno chiuse.

Fino al 6 febbraio alle 12 sono riaperte le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università di Parma a.a. 2025-2026 per le persone che erano iscritte al semestre aperto in Unipr o in qualsiasi altra università italiana e che non sono risultate ammesse in graduatoria nazionale. Per immatricolarsi è necessario seguire la procedura, accedendo al sistema Esse3 e quindi selezionando SEGRETERIA>IMMATRICOLAZIONE. In fase di immatricolazione è necessario pagare la prima rata di 156 euro. Il pagamento della seconda rata, che varia in base all’ISEE, avrà come scadenza ultima il 30 marzo 2026.🔗 Leggi su Parmatoday.it

