Università di Perugia riaperte le immatricolazioni per l' anno 2025 26 C' è tempo fino al 27 gennaio
L’Università di Perugia ha riaperto le iscrizioni per l’anno accademico 2025/26, offrendo nuovamente la possibilità di immatricolarsi. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 27 gennaio. Si consiglia di consultare il sito ufficiale per ulteriori dettagli e requisiti, al fine di completare con successo la procedura di iscrizione.
L'Università degli studi di Perugia annuncia la riapertura straordinaria delle immatricolazioni per l'anno accademico 202526. Ci sarà tempo fino al 27 gennaio per iscriversi a tutti i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad accesso libero, oltre che ai corsi affini del semestre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Scuole dell'infanzia comunali, al via le iscrizioni per il nuovo anno: c'è tempo fino al 15 gennaio
Leggi anche: Olimpiadi Italiane di Statistica 2025/26: al via le iscrizioni per la sedicesima edizione. C’è tempo fino al 25 novembre
Università degli Studi di Perugia facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.