Università di Perugia riaperte le immatricolazioni per l' anno 2025 26 C' è tempo fino al 27 gennaio

L’Università di Perugia ha riaperto le iscrizioni per l’anno accademico 2025/26, offrendo nuovamente la possibilità di immatricolarsi. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 27 gennaio. Si consiglia di consultare il sito ufficiale per ulteriori dettagli e requisiti, al fine di completare con successo la procedura di iscrizione.

