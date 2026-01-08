Lavori al ponte sul Canale Ozzeri | slitta a fine febbraio la riapertura

La riapertura del ponte sul Canale Ozzeri, prevista inizialmente a fine febbraio, è stata posticipata a causa di difficoltà nel reperimento dei micropali necessari per i lavori. La Provincia di Pisa sta portando avanti le operazioni di manutenzione, che richiedono tempi più lunghi del previsto per garantire la sicurezza e la stabilità dell'infrastruttura. Restano in corso aggiornamenti sui tempi di completamento dell’intervento.

Slitta a fine febbraio la riapertura del ponte sul Canale Ozzeri, oggetto di lavori a cura della Provincia di Pisa, a causa di difficoltà di reperimento di materiali, nello specifico dei micropali necessari in questa fase di intervento. "Tuttavia dalla giornata di ieri mercoledì 7 gennaio si è. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

