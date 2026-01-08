Lavori al ponte sul Canale Ozzeri | slitta a fine febbraio la riapertura

La riapertura del ponte sul Canale Ozzeri, prevista inizialmente a fine febbraio, è stata posticipata a causa di difficoltà nel reperimento dei micropali necessari per i lavori. La Provincia di Pisa sta portando avanti le operazioni di manutenzione, che richiedono tempi più lunghi del previsto per garantire la sicurezza e la stabilità dell'infrastruttura. Restano in corso aggiornamenti sui tempi di completamento dell’intervento.

Slitta a fine febbraio la riapertura del ponte sul Canale Ozzeri, oggetto di lavori a cura della Provincia di Pisa, a causa di difficoltà di reperimento di materiali, nello specifico dei micropali necessari in questa fase di intervento. "Tuttavia dalla giornata di ieri mercoledì 7 gennaio si è. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Lavori al ponte sul Canale Ozzeri: cambia la viabilità, sblocco verso Natale Leggi anche: Lavori al ponte sul Canale Ozzeri: cambia la viabilità, sblocco verso Natale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ponte da abbattere e ricostruire Lavori nel vivo | cambia la viabilità. Ponte sull'Ozzeri: al via i lavori della Provincia di Pisa - Stanziati 200mila euro, il presidente Angori: "Abbiamo provveduto seduta stante a dare immediata esecuzione di un intervento di consolidamento delle strutture del ponte attraverso il regime di somma ... lanazione.it Ponte al Pino: calendario lavori RFI e modifiche alla viabilità Al via la nuova fase di interventi propedeutici alla sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Le operazioni, parte del progetto di rinnovo infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana Sp - facebook.com facebook #SS128 – Tonara (NU) Conclusi i lavori di risanamento del ponte “Sa Codina” Il ponte, già riaperto al traffico dal 1° agosto, è stato oggetto di interventi strutturali, nuove barriere di sicurezza, pavimentazione e segnaletica Investimento: oltre 1 mln € #Anas x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.