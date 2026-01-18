Australian Open tocca a Sinner e Musetti | il programma del primo turno degli azzurri
L’Australian Open 2026 inizia con l’ingresso degli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che scenderanno in campo nel primo turno del tabellone singolare maschile. La terza giornata vedrà il debutto dei due tennisti italiani, pronti a confrontarsi con avversari di rilievo nel rispetto del loro percorso nel torneo. Questo appuntamento rappresenta un’importante occasione per gli atleti di confermare la loro preparazione e determinazione a livello internazionale.
(Adnkronos) - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti debuttano agli Australian Open 2026 e scendono in campo nel primo turno del tabellone del singolare maschile nel corso della terza giornata. Sinner, testa di serie numero 2 e detentore del titolo, scenderà in campo nella mattina italiana di martedì 20 gennaio contro il francese Hugo Gaston nel primo match della sessione serale della Rod Laver Arena. Musetti, testa di serie numero 5, nella notte italiana tra lunedì e martedì all'1.30 giocherà contro il belga Raphael Collignon sul campo della Margaret Court Arena. Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Sinner, Musetti e gli altri 8 azzurri del tennis: l’assalto agli Australian Open 2026
Leggi anche: Australian Open 2026, il sorteggio di Sinner: Gaston avversario al primo turno
Sinner a : Australian Open speciale per me; Australian Open, ordine di gioco: martedì il debutto di Sinner e Musetti; Australian Open 2026 al via: gli italiani in campo nella notte. Il programma completo del primo giorno |…; Million Dollar 1 Point Slam, il torneo LIVE.
Australian Open, tocca a Sinner e Musetti: il programma del primo turno degli azzurri - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti debuttano agli Australian Open 2026 e scendono in campo nel primo turno del tabellone del singolare ... iltempo.it
Australian Open, programma di lunedì 19: tocca a Djokovic, Gauff e Medvedev. Martedì Sinner e Musetti - Australian Open | Il 10 volte campione a Melbourne torna sulla Rod Laver Arena nella tarda mattinata italiana. ubitennis.com
Aus Open, domenica tocca a Cobolli e Paolini. Ecco quando potrebbe esordire Sinner - Domenica, all'1 di notte italiana, avrà inizio l'Australian Open, primo Slam della stagione 2026. sport.tiscali.it
Flavio Cobolli eliminato dagli Australian Open, sconfitto in 3 set dal numero 186 del mondo - facebook.com facebook
FUORI COBOLLI Flavio Cobolli saluta l'Australian Open all'esordio, fermato da Fery 7-6 6-4 6-1 e da una serie di problemi fisici (forse intestinali). Continua l'ascesa del britannico, al 4° successo di fila a Melbourne senza perdere set x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.