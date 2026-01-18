Australian Open tocca a Sinner e Musetti | il programma del primo turno degli azzurri

L’Australian Open 2026 inizia con l’ingresso degli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che scenderanno in campo nel primo turno del tabellone singolare maschile. La terza giornata vedrà il debutto dei due tennisti italiani, pronti a confrontarsi con avversari di rilievo nel rispetto del loro percorso nel torneo. Questo appuntamento rappresenta un’importante occasione per gli atleti di confermare la loro preparazione e determinazione a livello internazionale.

(Adnkronos) - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti debuttano agli Australian Open 2026 e scendono in campo nel primo turno del tabellone del singolare maschile nel corso della terza giornata. Sinner, testa di serie numero 2 e detentore del titolo, scenderà in campo nella mattina italiana di martedì 20 gennaio contro il francese Hugo Gaston nel primo match della sessione serale della Rod Laver Arena. Musetti, testa di serie numero 5, nella notte italiana tra lunedì e martedì all'1.30 giocherà contro il belga Raphael Collignon sul campo della Margaret Court Arena. Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. 🔗 Leggi su Iltempo.it

