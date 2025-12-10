Financial Times | l' Europa accelera per congelare 210 miliardi di asset russi

L'Europa si prepara a congelare fino a 210 miliardi di euro di asset sovrani russi, accelerando le decisioni per aggirare le resistenze di alcuni paesi come l'Ungheria. Questa mossa mira a rafforzare le sanzioni e a mostrare un fronte unito in vista del prossimo vertice dei leader europei.

I paesi dell'UE stanno per accelerare la decisione di immobilizzare a tempo indeterminato fino a 210 miliardi di euro in asset sovrani russi, nel tentativo di aggirare il Primo Ministro ungherese Viktor Orban, ancor prima che i leader europei si incontrino per il vertice della prossima settimana. Lo riporta il Financial times che cita funzionari a conoscenza dei piani. Il frettoloso tentativo di approvare la legge - che invoca poteri di emergenza per annullare i veti nazionali sull'estensione delle sanzioni - mira a proteggere l'influenza di Bruxelles nei colloqui di pace guidati dagli Stati Uniti sulla guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

