Bce nega le garanzie sul prestito Ue da 140 miliardi all’Ucraina | lo rivela il Financial Times
Secondo indiscrezioni riportate dal *Financial Times*, la Banca centrale europea avrebbe respinto la richiesta della Commissione europea di offrire garanzie per il maxi prestito da 140 miliardi di euro destinato all’Ucraina. Una scelta che, stando a diversi funzionari citati dal quotidiano, deriverebbe dalla valutazione che la proposta di Bruxelles violi il mandato dell’istituto di Francoforte. Il nodo riguarda il meccanismo pensato per sostenere Kiev utilizzando come base finanziaria gli attivi della banca centrale russa congelati presso Euroclear, il depositario belga di titoli. L’impianto ideato dalla Commissione prevedeva che gli Stati membri fornissero garanzie statali per coprire il rischio di rimborso del prestito, ma gli stessi funzionari europei avrebbero avvertito che i governi non sarebbero in grado di reperire rapidamente le risorse in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
