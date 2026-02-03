Nascerà un museo per Gio Ponti | Celebriamo una figura storica unica

A Milano nascerà un museo dedicato a Gio Ponti. È previsto all’interno dell’Adi Design Museum e aprirà i battenti entro la fine del 2026. La città si prepara a celebrare uno dei più grandi architetti e designer italiani con uno spazio tutto suo, che racconterà la sua lunga carriera e il suo stile unico. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’occasione per conoscere più da vicino la figura storica di Ponti e il suo contributo al design italiano.

Ci sarà un nuovo museo dedicato a Gio Ponti (nella foto) all'interno dell' Adi Design Museum entro fine 2026. Lo ha annunciato l'assessore della Regione Lombardia alla Cultura, Francesca Caruso, durante la conferenza stampa di presentazione di 'In-play', mostra inserita nel programma dell' Olimpiade culturale di Fondazione Milano Cortina 2026. "Come assessorato alla Cultura - ha spiegato - abbiamo ritenuto strategico e fondamentale sostenere, proprio nella città di Milano, la nascita di un museo dedicato a un grande visionario come Gio Ponti. Si tratta di una iniziativa che sarà attuata grazie a un accordo tra Regione e Adi: un modello virtuoso di collaborazione istituzionale".

