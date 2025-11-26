Alfonso trovato senza vita in casa | stroncato da un malore a 46 anni

Tragedia a Casal di Principe dove il 46enne Alfonso Sarracino è stato rinvenuto senza vita all’interno della propria abitazione in via Gallarate. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini che non lo vedevano da giorni. Così, preoccupati, hanno contattato i soccorsi.Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Casertanews.it