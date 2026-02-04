L’Inter si prepara a giocare alle 21, ma le cose non sono semplici. La squadra di Chivu ha deciso di scendere in campo con la stessa determinazione di sempre, anche se alcuni tifosi non potranno seguire le trasferte. Sono state vietate tre delle prossime trasferte, ma i nerazzurri vogliono mantenere aperte tutte le possibilità di risultato. La volontà è chiara: vincere e non fermarsi, anche con qualche limite.

Un aspetto sostanzialmente diverso, la stessa volontà: l’ Inter va in campo alle 21 non per obbligo, ma per tenersi tutte le porte aperte. È prima in campionato, arriva da otto vittorie nelle ultime dieci e adesso vuole un posto in semifinale di Coppa Italia, in una gara secca che non permette calcoli nella momentanea casa dell’U-Power Stadium. Dentro questo quadro, Cristian Chivu prova a tenere insieme due idee che in febbraio spesso si scontrano: vincere e gestire. Ruotare è una necessità, perché la Coppa è un brivido di novanta minuti e il mese è pieno. Tra i pali la scelta annunciata è Martinez al posto di Sommer, in difesa si dovrebbe rivedere almeno uno tra Acerbi e De Vrij, mentre a centrocampo potrebbero trovare spazio Diouf e quel Frattesi che per la terza volta ha superato il "taglio" del mercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fiducia Chivu, cambia mezza Inter. Tre trasferte vietate per i tifosi

Approfondimenti su Fiducia Chivu

I tifosi dell’Inter non potranno seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo.

Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi dell’Inter dopo l’incidente di ieri.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fiducia Chivu

Argomenti discussi: Fiducia Chivu, cambia mezza Inter. Tre trasferte vietate per i tifosi.

Fiducia Chivu, cambia mezza Inter. Tre trasferte vietate per i tifosiCoppa Italia, quarti col Toro a Monza (21). Preso l’ultrà che ha lanciato il petardo ad Audero, derby salvato dallo stop ... sport.quotidiano.net

Inter, Zielinski il vero acquisto di Chivu: la metamorfosi del polacco infiamma i tifosi, i segreti della rinascitaPiotr Zielinski ritrova gol, continuità e leadership con Chivu: numeri in crescita e ruolo centrale nell’Inter che sogna scudetto e Champions League. sport.virgilio.it

Mercato NULLO, FIDUCIA INTATTA in CHIVU ma ASPETTATIVE al RIBASSO. Quale INTER contro il TORINO GUARDA IL VIDEO youtube.com/watchv=dB93UW… x.com

Petar Sucic è in netta crescita grazie alla fiducia in lui riposta dal tecnico Cristian Chivu. Quando gioca dall'inizio, il croato sembra avere un'altra luce, una diversa brillantezza. Ora, l'ultimo step consiste nell'incidere anche a partita in corso. - Mic - facebook.com facebook