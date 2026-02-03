Tifosi Inter trasferte vietate fino al 23 Marzo

I tifosi dell’Inter non potranno seguire la squadra in trasferta fino al 23 marzo. Il governo ha deciso di vietare i viaggi organizzati, ma questa volta il ministro dell’Interno non ha applicato sanzioni dure come in altri casi. La decisione sembra più prudente e meno punitiva rispetto alle restrizioni adottate in passato.

I tifosi dell'Inter non seguiranno i loro beniamini in trasferta fino al 23 Marzo. Il Ministro dell'Interno, alla fine, non ha usato la mano pesante come con i tifosi di altre squadre. Salvo anche il derby per i tifosi nerazzurri. I tifosi residenti in Lombardia non potranno acquistare i biglietti per le trasferte. Divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026. Ci sarà anche il divieto di vendita, per gli stessi incontri, dei biglietti ai residenti in Lombardia. Questo il provvedimento disposto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. La misura è stata presa dopo che un tifoso nerazzurro ha lanciato un petardo nel corso di Cremonese-Inter.

