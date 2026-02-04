Fibra nelle aree montane Appello di Puppa al governo | Serve chiarezza subito

Nelle aree montane toscane cresce la preoccupazione per la fibra ottica. Puppa lancia un appello al governo: serve chiarezza subito, perché il taglio al piano rischia di escludere 700mila immobili, colpendo soprattutto i territori più fragili e meno serviti. Le comunità delle zone interne e dei comuni periferici chiedono risposte chiare e rapide, preoccupate di rimanere indietro rispetto alle città.

Il taglio del Governo Meloni al Piano "Italia a 1 Giga" legato al Pnrr che in queste ore si sta paventando, con l'esclusione di 700mila civiciimmobili, rischia di lasciare indietro proprio i territori più fragili toscani, come le aree interne, quelle in collina e i comuni periferici. Per queste ragioni, il consigliere regionale in forza al Pd Mario Puppa ha deciso di portare la questione all'attenzione della Giunta regionale e del Consiglio, per sollecitare il Governo a scongiurare questi tagli. "In provincia di Lucca il tema non è astratto – spiega Puppa –, visto che alcuni territori, riconosciuti come "aree interne", stanno già segnalando contraccolpi concreti.

