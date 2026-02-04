Festival Sanremo protagonisti al Colle

Questa mattina, al Quirinale, i protagonisti del Festival di Sanremo sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica. È la prima volta in 76 edizioni che accade. La visita, annunciata come un momento storico, ha visto cantanti e organizzatori stringersi intorno al capo dello Stato in un incontro che ha attirato l’attenzione di molti. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera semplice, senza grandi imponenti formalità, ma con un senso di festa e di riconoscimento per il ruolo che il festival ha nel panorama musicale italiano.

13.45 "Dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. E' una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione". Così il direttore artistico di Sanremo Carlo Conti, annunciando quella che definisce "una grandissima notizia". "Venerdì 13 febbraio io, Laura Pausini e i 'Big' in gara saremo ricevuti dal Presidente della Repubblica al Quirinale", ha annunciato Conti in un video sui social.

