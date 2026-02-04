Festival del Teatro Popolare del Gargano a Vico va in scena ‘Non mi dire te l’ho detto’ di Paolo Caiazzo

Questa sera a Vico del Gargano prende il via il Festival del Teatro Popolare del Gargano. La compagnia Artemanus di Manocalzati, in provincia di Avellino, sale sul palco dell’auditorium Lanzetta con lo spettacolo ‘Non mi dire te l’ho detto’ di Paolo Caiazzo. La serata promette di attirare molti appassionati di teatro e tradizione popolare.

Arriva da Manocalzati, paese in provincia di Avellino, la compagnia Artemanus che salirà sul palco dell’auditorium Lanzetta di Vico del Gargano sabato 7 febbraio. Con ingresso alle 19.30 e sipario alle 20.15, le attrici e gli attori di Artemanus, nell’ambito del Festival del Teatro Popolare del Gargano, metteranno in scena ‘Non mi dire te l’ho detto’, opera di Paolo Caiazzo, una commedia degli equivoci in due atti, caratterizzata da un ritmo incalzante. La storia ruota attorno a un intreccio di segreti e fraintendimenti. Al centro della vicenda c'è un uomo che cerca di nascondere un ‘piccolo segreto’ domestico, ma la situazione degenera rapidamente a causa di intromissioni esterne, bugie a fin di bene e rivelazioni inaspettate.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Festival Teatro Popolare

Il Festival del Teatro Popolare del Gargano a Vico del Gargano ospiterà la commedia ‘L’ultimo scugnizzo’ di Raffaele Viviani, portata in scena dalla compagnia ‘30 allora APS’ di Caserta.

Il Festival del Teatro Popolare del Gargano si svolge a Vico, ospitando due compagnie provenienti da Teramo e Roma.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Festival Teatro Popolare

Argomenti discussi: DA AVELLINO A VICO: ARTEMANUS SUL PALCO DEL FESTIVAL DEL TEATRO POPOLARE; L’ultimo scugnizzo porta la Napoli del ’900 al Festival del Teatro di Vico del Gargano; Milano accende la scena con il teatro popolare; Radici Festival di Teatro ottiene il Quality Label Europeo.

TEATRO Da Avellino a Vico: Artemanus sul palco del Festival del Teatro PopolareC'è una grande risposta del pubblico, nel solco di quanto già accaduto con le edizioni precedenti, con una platea entusiasta. statoquotidiano.it

Festival del Teatro Popolare del Gargano, a Vico va in scena ‘L’ultimo scugnizzo’ di Raffaele VivianiS’intitola ‘L’ultimo scugnizzo’ la pluripremiata commedia che la ‘30 allora APS’, associazione e compagnia teatrale di Caserta, porterà in scena a Vico del Gargano sabato 31 gennaio, con sipario alle ... foggiatoday.it

Esistenze, performance a cura del Teatro Popolare in scena venerdì scorso. Quest'anno abbiamo suddiviso il lavoro in tre moduli incentrati su aspetti della recitazione: il primo riguarda il corpo e la memoria. Utilizzando quattro tableaux vivant, quadri viventi re - facebook.com facebook