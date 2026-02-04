Festa grande a Pescara | la Folgore Delfino Curi vince la Coppa Italia di Eccellenza

La Folgore Delfino Curi di Pescara si aggiudica la Coppa Italia di Eccellenza. La squadra, seconda per storia e blasone in città, ha scritto una pagina importante nel calcio locale e regionale. La vittoria ha portato entusiasmo tra i tifosi e ha fatto parlare tutti gli appassionati di sport in città.

La seconda squadra di Pescara per storia e blasone ha scritto una pagina di storia nel calcio cittadino e regionale. La Folgore Delfino Curi ha infatti vinto la coppa Italia di eccellenza regolando con il cosiddetto risultato all'inglese, ovvero il 2-0, il San Salvo nella Finale della.

