Ternana grande festa dopo il derby al Curi E domani quarti di Coppa con l’Union Brescia

Dopo la storica vittoria nel derby al Curi, la Ternana celebra con entusiasmo i suoi tifosi. Domani, i rossoverdi si preparano ad affrontare gli ottavi di Coppa contro l’Union Brescia, mentre l’attenzione si sposta anche su questioni extra campo che richiedono priorità e approfondimenti.

E’ stata grande festa per il popolo rossoverde, con una cascata di gioia ed emozioni. Ma i riflettori tornano subito ad accendersi sulle fondamentali questioni extra campo. Dunque, mentre la squadra ha già ripreso ad allenarsi in vista della sfida di Coppa Italia con l’Union Brescia, si prende atto che il successo nel derby ha fornito energia positiva a tutto l’ambiente, ma i tifosi restano consapevoli che questa è una fase cruciale per il futuro della Ternana Calcio. Sembra che la famiglia Rizzo sia intenzionata a fare del tutto per mantenere la proprietà, ferma restando l’esigenza di giungere a chiarimenti inequivocabili a ogni livello in merito alle precedenti gestioni del club e di tracciare una linea economico-finanziaria che consenta alla società di restare in vita senza rischi, magari anche con l’intenzione di generare una programmazione importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net