Sciacca in festa la Coppa Italia di Eccellenza resta in città per il secondo anno consecutivo

Sciacca conferma il suo talento calcistico, mantenendo la Coppa Italia di Eccellenza nella città per il secondo anno consecutivo. La vittoria testimonia l’impegno e la livello della squadra locale, che ha saputo distinguersi anche in questa edizione. Un risultato che rafforza il ruolo di Sciacca come centro di eccellenza sportiva e punto di riferimento per il calcio regionale.

È stata una serata di festa e di grande calcio a Sciacca, dove la squadra locale ha conquistato per il secondo anno consecutivo la fase regionale della Coppa Italia Eccellenza. Un successo arrivato al termine di una finale intensa ed equilibrata, decisa soltanto ai calci di rigore.

