Corsano la festa patronale di San Biagio patrimonio culturale della Puglia
La festa patronale di San Biagio a Corsano rappresenta un importante momento di tradizione e identità culturale per la comunità locale e per l’intera regione pugliese. Celebrata con riti e appuntamenti, questa ricorrenza conserva un significato storico e spirituale radicato nel territorio. Un patrimonio che testimonia l’attaccamento alle proprie radici e alle tradizioni popolari, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e identità culturale di Corsano.
CORSANO - La festa patronale in onore di San Biagio a Corsano è un patrimonio condiviso di valenza regionale. È questo l’esito del procedimento valutativo svolto dalla Regione Puglia che ha portato ad inserire la festività all’interno della sezione “Consuetudini sociali, riti ed eventi festivi”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Le grotte carsiche di Altamura e Monopoli verso la candidatura Unesco: "Patrimonio culturale della Puglia"
Leggi anche: La novità della festa patronale: San Bassiano regala alla città il mega pentolone per la trippa
La Festa di San Biagio di Corsano Patrimonio Culturale della Puglia; La Festa di Corsano patrimonio condiviso e tutelato.
La Festa di San Biagio di Corsano Patrimonio Culturale della Puglia - La Festa Patronale in onore di San Biagio a Corsano è un patrimonio condiviso di valenza regionale. corrieresalentino.it
: . ! Il Comune di Corsano ha ottenuto un finanziamento di 45.000,00 euro nell’ambito del bando PNRR-NextGen facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.