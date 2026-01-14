Corsano la festa patronale di San Biagio patrimonio culturale della Puglia

La festa patronale di San Biagio a Corsano rappresenta un importante momento di tradizione e identità culturale per la comunità locale e per l’intera regione pugliese. Celebrata con riti e appuntamenti, questa ricorrenza conserva un significato storico e spirituale radicato nel territorio. Un patrimonio che testimonia l’attaccamento alle proprie radici e alle tradizioni popolari, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e identità culturale di Corsano.

Il Comune di Corsano ha ottenuto un finanziamento di 45.000,00 euro nell'ambito del bando PNRR-NextGen

