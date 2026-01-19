Avellino si prepara alla festa di San Biagio compatrono e protettore della gola

Avellino si avvicina alla festa di San Biagio, compatrono e protettore della gola, che si celebra il 3 febbraio 2026. L’evento rappresenta un momento importante per la comunità locale, che si prepara a partecipare alle tradizionali cerimonie e processioni in onore del santo. La ricorrenza è occasione di riflessione e di partecipazione religiosa, radicata nella storia e nelle tradizioni della città.

Avellino si appresta a celebrare la solennità di San Biagio Vescovo e Martire, compatrono della città e protettore della gola, che ricorrerà il 3 febbraio 2026. Una festa molto sentita dalla comunità avellinese, segno di una devozione antica e sempre viva.San Biagio, esempio di fede coraggiosa e.

