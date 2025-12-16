Aspettando il Natale nella ‘Città dei Trulli’ | gusto tradizione e spettacolo per grandi e piccini

Ad Alberobello, la magia del Natale si manifesta tra le iconiche trulli, offrendo un'atmosfera unica di tradizione, gusto e spettacolo. Da dicembre all’Epifania, il calendario “We Are in Trulli Xms” propone eventi pensati per coinvolgere grandi e piccini, trasformando la Città dei Trulli in un incantevole scenario natalizio ricco di emozioni e meraviglia.

Nel mese di dicembre e fino all’Epifania, ad Alberobello la magia del Natale avvolge le persone di tutte le età attraverso un ricco calendario di eventi, inseriti nel palinsesto “We Are in Trulli Xms ed.”, promosso dalla Pro Loco di Alberobello con il patrocinio del Comune.«Il Natale ad. Baritoday.it

