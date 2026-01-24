Carnevale a Paupisi due giornate di festa | colori e tradizione per grandi e piccini
Tempo di lettura: 2 minuti La Pro Loco di Paupisi con il patrocinio del Comune di Paupisi e dell ‘ Unpli provinciale organizza il Carnevale Paupisano 2026, un appuntamento dedicato alle famiglie e alla comunità, pensato per celebrare una delle feste più amate dell’anno attraverso musica, intrattenimento e valorizzazione delle tradizioni locali. Il Carnevale rappresenta da sempre un momento speciale soprattutto per i bambini, un’occasione in cui la fantasia prende forma e il gioco diventa espressione di creatività e condivisione. Anche quest’anno Paupisi si prepara a vivere due giornate all’insegna dell’allegria, dei colori e dello stare insieme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
