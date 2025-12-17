Babbo Natale va in tour nei quartieri di Riccione per una grande festa diffusa

Babbo Natale si sposta tra i quartieri di Riccione, portando allegria e magia natalizia a residenti e visitatori. Un tour che trasforma la città in un grande palcoscenico di festa, con luci scintillanti, sorrisi e momenti di condivisione, rendendo il Natale un’esperienza indimenticabile per tutta la comunità.

La magia del Natale avvolge tutta Riccione, trasformando la città in un grande abbraccio fatto di luci, sorrisi e momenti da condividere. Un'atmosfera che dal cuore della città si diffonde in ogni angolo grazie alla collaborazione di associazioni e comitati locali. Nei pomeriggi del 20, 21 e 23.

Babbo Natale in ‘visita’ nei quartieri - Viene da chiederselo vedendo gli appuntamenti fissati dal nonno vestito di rosso con la sua classica aria bonaria. ilrestodelcarlino.it

Lo hanno messo in piedi questa notte Babbo Natale porta in dono cibo di qualità per bimbi e adulti di Francavilla al Mare. Nuovo McDonald's in Via Adriatica. #francavillaalmare #abruzzo - facebook.com facebook

Haaland diventa Babbo Natale per un giorno. VIDEO #SkySport #Haaland x.com

