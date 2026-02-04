Festa del patrono a Montegrosso Pian Latte | riti tradizioni e celebrazioni in onore di San Biagio

Il borgo di Montegrosso Pian Latte si prepara a celebrare San Biagio con riti e tradizioni che si ripetono da anni. Questa mattina, alle prime luci dell’alba, le strade si sono riempite di fedeli pronti a partecipare alle processioni e alle messe, mantenendo vivo il legame con la propria storia. La festa, che ogni anno richiama molte persone, si svolge tra momenti di preghiera e incontri tra i residenti, senza grandi proclami o eventi spettacolari. È una giornata dedicata alla comunità e alle sue radici religiose.

Il 4 febbraio 2026, alle prime luci dell'alba, il borgo di Montegrosso Pian Latte si è risvegliato in un'atmosfera di fervore religioso e tradizione vivissima. In onore di San Biagio, il Santo Patrono della comunità, si sono svolte le solenni celebrazioni che hanno riunito centinaia di persone lungo le strade acciottolate del centro storico. La giornata, già segnata sul calendario da anni, ha assunto un valore particolare quest'anno per la partecipazione di autorità locali e regionali, testimoni di un legame profondo tra fede, identità e territorio. La Santa Messa, officiata dal parroco don Carmelo Licciardello, si è tenuta alle ore 10:30 nella Chiesa di San Biagio, un edificio in pietra dal tetto di tegole rosse che domina il nucleo abitato.

