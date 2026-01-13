San Mauro Castelverde in festa per il patrono | giovedì le celebrazioni

Giovedì 15 gennaio, San Mauro Castelverde si prepara a celebrare il suo patrono, San Mauro Abate. Le festività rappresentano un momento di fede, tradizione e aggregazione per la comunità locale, che si unisce per onorare il santo e mantenere vive le usanze storiche del paese. L’evento si inserisce nel calendario annuale delle celebrazioni religiose e rappresenta un’occasione importante per rafforzare i legami tra i cittadini.

Fede, tradizione e senso di comunità si intrecciano giovedì 15 gennaio quando San Mauro Castelverde celebrerà il suo patrono, San Mauro Abate. La ricorrenza riveste un'importanza particolare per il borgo madonita, che dal santo benedettino trae il proprio nome. Un legame profondo che si rinnova.

