Festa 6x3 | risultati colpevoli in formato enjoy

Questa mattina ad Avellino sono stati affissi cartelloni 6x3 con slogan e rivendicazioni. Le scritte sembrano voler trasformare la memoria di Gianluca Festa, ex sindaco, in un vero e proprio manifesto politico. La scelta di usare spazi pubblici per questa comunicazione ha suscitato alcune reazioni tra i cittadini e l’opposizione.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.