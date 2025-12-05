Rivoluzione Enjoy dal 2026 basta lasciare le auto in giro | nascono gli Enjoy Point Solo per alcune grandi città
Enjoy sarà un servizio molto diverso da gennaio. In alcune grandi città, come Milano e Roma, bisognerà recuperare l'auto e riportarla in specifici punti sparsi sul territorio, gli Enjoy Point. 🔗 Leggi su Dday.it
