Roma | due aggressioni in zona Termini un uomo e’ in pericolo di vita indagini in corso

Nella zona di Termini a Roma si sono verificati due episodi di aggressione nella tarda serata di ieri, con un uomo che si trova in pericolo di vita. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire i motivi e le circostanze di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i frequentatori della zona.

Nella tarda serata di ieri, si sono verificate due violente aggressioni nella zona della stazione Termini, a Roma, a distanza di circa un'ora l'una dall'altra, creando allerta e preoccupazione tra i residenti e i passanti. Il primo episodio si è verificato intorno alle 22 in via Giolitti, dove un uomo è stato brutalmente assalito da un gruppo di più persone. Dopo essere stato lasciato a terra in condizioni critiche, è stato prontamente soccorso dal personale sanitario e trasportato d'urgenza in ospedale, dove attualmente si trova ricoverato in pericolo di vita. Successivamente, intorno alle 23, un secondo episodio di violenza si è registrato in via Manin, nella zona Esquilino, ai danni di un rider.

