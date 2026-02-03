Ultrà interista arrestato a Cremona dopo lancio di petardo durante partita contro il Cittadino

Durante la partita tra Cittadino e Inter, a Cremona è scattato un arresto. Un tifoso interista, residente in provincia di Milano, è stato fermato dalla polizia mentre lanciava un petardo in campo. L’episodio è avvenuto durante il match di serie C, quando il tifoso ha colpito il portiere avversario, Luca Audero. Subito dopo, gli agenti lo hanno portato via, evitando che la situazione degenerasse.

Un tifoso interista, identificato come residente in provincia di Milano, è stato arrestato a Cremona durante la partita casalinga del Cittadino contro l’Inter, in corso di serie C, per aver lanciato un petardo in direzione del portiere avversario, il portiere della squadra di casa, Luca Audero. L’episodio si è verificato nel corso del primo tempo, intorno al ventesimo minuto, quando il tifoso, che si trovava in un settore della tribuna ospiti, ha lanciato il dispositivo esplosivo con una forza tale da provocare un’immediata reazione delle forze dell’ordine presenti sul posto. Il petardo, esploso a pochi metri dal campo, ha causato un’immediata confusione tra i presenti e ha portato al blocco del gioco per circa tre minuti, durante i quali gli addetti al controllo dell’ordine pubblico hanno iniziato a identificare i responsabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La polizia ha arrestato un ultrà di 19 anni della curva interista, appartenente al gruppo dei Viking.

La polizia ha arrestato un ultras interista di 19 anni, ritenuto responsabile del lancio del petardo contro Audero durante la partita.

