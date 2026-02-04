Federica Venturelli conquista l’argento nell’inseguimento individuale agli Europei di ciclismo su pista a Konya. È un’altra medaglia per l’Italia, che continua a tenere alta la bandiera in questa giornata piena di soddisfazioni. La gara ha visto il talento italiano lottare fino all’ultimo giro, mentre Josie Knight si aggiudicava la vittoria. La giornata di oggi si rivela davvero positiva per il ciclismo italiano.

Altra medaglia in una giornata super per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya. Primo alloro a livello individuale per Federica Venturelli (che vanta già una maglia iridata con il quartetto): l’azzurra è seconda nell’inseguimento individuale. Nell’ultimo atto l’azzurra si è dovuta arrendere alla fenomenale britannica Josie Knight: 4:22.353 il tempo della detentrice del record del mondo, che ha distrutto la concorrenza della giovane atleta tricolore. In ogni caso Venturelli ha dimostrato di essere già il presente (ma ovviamente, vista anche l’età, il futuro) della Nazionale italiana per quanto riguarda l’inseguimento, che sia individuale o a squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Venturelli è d’argento nell’inseguimento individuale agli Europei. Vince Josie Knight

Ai Campionati europei di ciclismo su pista la squadra italiana composta da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini vince il bronzo Anna Bigarello #KONYA2026 - facebook.com facebook

Un buongiorno #ItaliaTeam con le nostre rocket girls! Il team femminile dell’inseguimento a squadre supera la Francia e si prende il bronzo agli Europei di ciclismo su pista di Konya! Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini x.com