Federica Venturelli conquista l' argento nell' inseguimento individuale agli Europei battuta Knight
Federica Venturelli conquista l'argento nell'inseguimento individuale a Konya. La ciclista italiana si ferma solo davanti a Knight, regalando una buona soddisfazione alla nazionale. La giornata agli Europei di ciclismo su pista si è rivelata ricca di emozioni, con l’Italia che mette a segno un altro risultato importante nel settore femminile.
una giornata intensa agli europei di ciclismo su pista a konya, dove l’Italia raccoglie un nuovo risultato di rilievo nel reparto dell’inseguimento femminile. Federica Venturelli sigla un risultato di alto livello nell’individuale, assicurandosi un alloro importante per la sua carriera e per la nazionale italiana, in un contesto competitivo e di grande tensione sportiva. nel confronto decisivo dell’inseguimento individuale femminile, venturelli conquista la medaglia d’argento, chiudendo alle spalle della rivale in apertura di una stagione che promette già protagonismo. josie knight, atleta britannica, realizza 4:22. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Federica Venturelli conquista l’argento nell’inseguimento individuale femminile
Questa sera, a margine dei Campionati Europei di ciclismo su pista, Federica Venturelli si è piazzata seconda nell’inseguimento individuale femminile.
Argomenti discussi: Europei: Venturelli conquista il bronzo nell'inseguimento a squadre; Europei pista: l'Italia conquista il bronzo nell'inseguimento femminile; CICLISMO / Europei Konya - Medaglia di bronzo per l'inseguimento femminile con Elisa Balsamo.
LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Federica Venturelli conquista l’argento nell’inseguimento individuale femminileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:50 In corso la premiazione dell'inseguimento individuale femminile, gara in cui Federica Venturelli ha vinto ... oasport.it
Federica Venturelli è d’argento nell’inseguimento individuale agli Europei. Vince Josie KnightAltra medaglia in una giornata super per l'Italia agli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya. Primo alloro a livello individuale per Federica ... oasport.it
Ai Campionati europei di ciclismo su pista la squadra italiana composta da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini vince il bronzo Anna Bigarello #KONYA2026 - facebook.com facebook
Un buongiorno #ItaliaTeam con le nostre rocket girls! Il team femminile dell’inseguimento a squadre supera la Francia e si prende il bronzo agli Europei di ciclismo su pista di Konya! Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini x.com
