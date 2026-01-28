Samuela Comola si aggiudica il secondo posto ai Campionati Europei di biathlon a Sjusjøen, in Norvegia. La giovane atleta italiana si ferma a soli tre secondi dal primo, conquistando così una medaglia d’argento nell’individuale femminile. La gara apre ufficialmente gli Europei Open 2026, validi anche per l’IBU Cup 2025-2026, e regala una bella soddisfazione alla squadra azzurra.

A Sjusjøen (Norvegia) si aprono con un argento per l’Italia gli Europei Open 2026 di biathlon, validi anche per l’ IBU Cup 2025-2026: nell’ individuale femminile chiude alla piazza d’onore Samuela Comola, che si ferma a soli 3? dal titolo continentale. Tra gli uomini, invece, il miglior azzurro è Didier Bionaz, quinto. Nella 15 km individuale femminile l’oro europeo va all’ ucraina Anastasiya Merkushyna, che trova lo zero al poligono e si impone in 45’33?9, beffando per appena 3?0 l’azzurra Samuela Comola, che paga a caro prezzo un errore nell’ultima serie. L’italiana, però, è brava a bruciare in volata la transalpina Voldiya Galmace Paulin, terza a 4?8: la francese, partita 1? dopo Comola, commette 2 errori al tiro e non riesce a sopravanzare l’azzurra sugli sci. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Samuela Comola conquista l’argento agli Europei nell’individuale!

Approfondimenti su Sjusjøen Italy

Samuela Comola conquista il suo primo podio in carriera nell’IBU Cup di biathlon, piazzandosi terza nella sprint di Brezno-Osrblie.

Sono stati annunciati i convocati italiani per i Campionati Europei di biathlon a Sjusjoen, con Bionaz e Comola come principali rappresentanti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sjusjøen Italy

Biathlon, i convocati dell’Italia per gli Europei. Bionaz e Comola le punte azzurre a SjusjoenQuando mancano esattamente due settimane alla staffetta mista olimpica di Anterselva, la Coppa del Mondo di biathlon si ferma dopo la tappa di Nove Mesto ... oasport.it

Samuela Comola la migliore delle italiane in GermaniaNella 15 km individuale femminile di Coppa del mondo di biathlon, giornata difficile per le azzurre, la migliore è stata Samuela Comola. La valdostana era addirittura tredicesima prima dell'ultimo ... rainews.it

Samuela Comola - facebook.com facebook