Federica Pellegrini tedofora per Milano-Cortina 2026 perché aveva saltato la prima chiamata

Federica Pellegrini torna a essere protagonista della candidatura Milano-Cortina 2026. Dopo aver saltato la prima chiamata, la nuotatrice ha deciso di accettare l’incarico di portabandiera durante la cerimonia di apertura. L’atleta, che ha scritto pagine importanti nello sport italiano, si mette in gioco ancora una volta per rappresentare il Paese in un evento così importante.

Federica Pellegrini torna a incrociare il suo nome con il percorso simbolico verso Milano-Cortina 2026, e lo fa con tutto l’orgoglio di un’atleta che ha dato moltissimo allo sport italiano. La campionessa olimpica sarà infatti tedofora a Milano, a poche ore dalla Cerimonia di Apertura dei Giochi, dopo aver rinunciato nei giorni scorsi a portare la Fiamma Olimpica a Verona. Una scelta che si è resa necessaria per motivi familiari noti ma chiariti dalla stessa Pellegrini in un messaggio diretto e personale condiviso sui social. Perché Federica Pellegrini non ha portato la fiamma a Verona. Nel suo post su Instagram, Federica Pellegrini ha spiegato il motivo della rinuncia iniziale. 🔗 Leggi su Dilei.it

Claudia Falcone, talentuosa spadista teatina, rappresenterà Milano-Cortina 2026 come tedofora.

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha confermato la presenza di Federica Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, sottolineando che la sua partecipazione rappresenta già una vittoria italiana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

