Federica Pellegrini tedofora per Milano-Cortina 2026 perché aveva saltato la prima chiamata

Da dilei.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Federica Pellegrini torna a essere protagonista della candidatura Milano-Cortina 2026. Dopo aver saltato la prima chiamata, la nuotatrice ha deciso di accettare l’incarico di portabandiera durante la cerimonia di apertura. L’atleta, che ha scritto pagine importanti nello sport italiano, si mette in gioco ancora una volta per rappresentare il Paese in un evento così importante.

Federica Pellegrini  torna a incrociare il suo nome con il percorso simbolico verso Milano-Cortina 2026, e lo fa con tutto l’orgoglio di un’atleta che ha dato moltissimo allo sport italiano. La campionessa olimpica sarà infatti  tedofora a Milano, a poche ore dalla  Cerimonia di Apertura dei Giochi, dopo aver rinunciato nei giorni scorsi a portare la  Fiamma Olimpica a Verona. Una scelta che si è resa necessaria per motivi familiari noti ma chiariti dalla stessa Pellegrini in un messaggio diretto e personale condiviso sui social. Perché Federica Pellegrini non ha portato la fiamma a Verona. Nel suo post su Instagram,  Federica Pellegrini  ha spiegato il motivo della rinuncia iniziale. 🔗 Leggi su Dilei.it

federica pellegrini tedofora per milano cortina 2026 perch233 aveva saltato la prima chiamata

© Dilei.it - Federica Pellegrini tedofora per Milano-Cortina 2026, perché aveva saltato la prima chiamata

Approfondimenti su Federica Pellegrini

La spadista teatina Claudia Falcone tedofora per Milano-Cortina 2026

Claudia Falcone, talentuosa spadista teatina, rappresenterà Milano-Cortina 2026 come tedofora.

Milano Cortina 2026, Buonfiglio: “Federica Brignone sarà in gara. Questa è la prima medaglia italiana”

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha confermato la presenza di Federica Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, sottolineando che la sua partecipazione rappresenta già una vittoria italiana.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Federica Pellegrini

Argomenti discussi: Federica Pellegrini tedofora a Milano: Per me sarà un grande onore; Federica Pellegrini, attesa decisione su Milano Cortina 2026 e la sua investitura a tedofora; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: la tappa 59 ci porta a Monza - Il programma della tappa 59; Milano Cortina, Federica Pellegrini tedofora il giorno dell'inaugurazione: Un grande onore.

federica pellegrini tedofora perFederica Pellegrini, attesa decisione su Milano Cortina 2026 e la sua investitura a tedoforaFederica Pellegrini, ambassador di Milano Cortina 2026, ha comunicato via social che sarà tedofora nella tappa finale del Viaggio a Milano dopo la rinuncia per ragioni familiari ... sport.virgilio.it

federica pellegrini tedofora perMilano Cortina, Federica Pellegrini tedofora il giorno dell'inaugurazione: Un grande onoreFederica Pellegrini sarà tedofora nel giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato su Instagram dalla stessa Pellegri ... affaritaliani.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.