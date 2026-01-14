Claudia Falcone, talentuosa spadista teatina, rappresenterà Milano-Cortina 2026 come tedofora. A pochi mesi dall'inizio delle Olimpiadi Invernali, l'evento torna in Italia dopo 20 anni, ricordando Torino 2006. La partecipazione di atleti come Falcone testimonia l'impegno del paese nel promuovere lo sport e l'eccellenza italiana su scala internazionale.

Manca sempre meno alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L'importante appuntamento sportivo mancava dal nostro Paese dal 2006, quando a fare gli onori di casa era stata la città di Torino. La cerimonia d'apertura è fissata per il 6 febbraio e, nel frattempo, procede a tappe serrate il. 🔗 Leggi su Today.it

La spadista teatina Claudia Falcone tedofora per Milano-Cortina 2026

La spadista teatina Claudia Falcone tedofora per Milano-Cortina 2026 - La Fiamma Olimpica ha fatto tappa in Abruzzo nelle giornate del 2 e del 3 gennaio 2026 e anche la scherma abruzzese ha partecipato attivamente alla grande festa dei valori sportivi che si è accesa per ...