FC 26 SBC | Mohammed Kudus Jolly Invernali 87 OVR – Il Mago del Dribbling a 5 Stelle
È disponibile la sfida per sbloccare Mohammed Kudus Jolly Invernali. Il talento del West Ham riceve una versione speciale che lo trasforma in uno degli esterni più pericolosi della Premier League, grazie soprattutto al boost alle 5 stelle mosse abilità. Durata: 14 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Mohammed Kudus Jolly Invernali 87 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche Principali (Analisi Tecnica). Rating Ruoli Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 87 OVR AD, AS, ED, RM, ATT 3 5 VEL 93, DRI 90, TIR 84, FIS 81 Ruolo Plus: Ala (ED, AS), Attaccante avanzato (ATT).. Ruolo Plus Plus: Attaccante interno (AD, AS), Falso 9 (ATT). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
