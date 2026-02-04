La sfida della SBC “La Caccia ai Top Promo” si anima con tre opzioni di giocatori tra cui scegliere. Si tratta di un classico “Party Bag” rivisitato, che permette ai giocatori di selezionare uno tra tre profili con valutazione 87 o superiore. Tutti i candidati arrivano dalle migliori campagne di quest’anno, escludendo però Icone ed Eroi. La scelta spetta ai fan, pronti a puntare su chi potrebbe fare la differenza in campo.

Questa SBC è il classico “Party Bag” evoluto. Ti permette di scegliere un giocatore tra tre opzioni, tutte con valutazione 87 o superiore, provenienti dalle migliori campagne rilasciate finora (escluse Icone ed Eroi). Cosa puoi trovare?. Il pacchetto include una selezione mista delle campagne più recenti. Ecco i set principali confermati: Thunderstruck. Winter Wildcards. Joga Bonito Time Warp.. Dettaglio delle 3 Sfide. Rispetto ad altre edizioni, questa richiede 3 rose, rendendola un po’ più dispendiosa, ma il “floor” garantito di 87 bilancia l’investimento. # Nome Sfida Requisiti Chiave TOTW? Valutazione Premio 1 Rosa Val. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 1 su 3 Scelta Giocatore 87+ Mix Campagna: La Caccia ai Top Promo

Approfondimenti su FC 26 1

L'SBC FC 26 1 di 3 – Scelta Giocatore Mix Campagna 87+ offre un’ampia selezione di giocatori di movimento provenienti da eventi recenti.

