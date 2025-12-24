FC 26 SBC | 87+ Campaign Mix Upgrade – Caccia al Top Player
Questa sfida ti permette di ottenere un giocatore con valutazione minima 87 pescato tra una selezione delle migliori campagne (promo) uscite finora. È l’occasione perfetta per recuperare quella carta che ti era sfuggita o per trovare un rinforzo di alto livello per il tuo team. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: Sì (si riattiva ogni 2 giorni).. Premio: 1x Pacchetto Giocatori Campagne Miste 87+ (Non scambiabile).. Le 2 Sfide da Completare. La SBC è piuttosto economica rispetto ad altri upgrade, richiedendo solo due rose con valutazioni medie. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Premio Intermedio 1 – Rosa 84 84 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche: SBC AGGIORNAMENTO: 87+ Campaign Mix Upgrade – Caccia al Top Player!
Leggi anche: FC 26 SBC: Campaign Mix Upgrade – Un Giocatore Speciale Garantito!
FC 26 SBC: 87+ Base Icon Upgrade – Caccia alla Leggenda!; SBC AGGIORNAMENTO: 87+ Campaign Mix Upgrade – Caccia al Top Player!; FC 26 SBC: 87+ Base or Thunderstruck Icon Upgrade; FC 26 SBC | 87+ Base or Thunderstruck Icon Upgrade.
FC 26 SBC: Joe Gomez Jolly Invernali (87 OVR) – L’Ultra-Duttile della Premier - Il difensore del Liverpool riceve una versione Jolly Invernale che ridefinisce il concetto di versatilità. imiglioridififa.com
FC 26 SBC: 87+ Base or Thunderstruck Icon Upgrade - Questa SBC ti permette di tentare la fortuna per trovare non solo le versioni base delle Icone, ma anche le ... imiglioridififa.com
FC 26: Joe Gomez Winter Wild Cards SBC - Cheapest Solution & Card Review - Find the cheapest way to complete the FC 26 Joe Gomez Winter Wild Cards SBC and add a tremendous card to your squad. realsport101.com
Il Natale è più rosso a bordo di CLA. Scopri di più: https://www.mercedesbenz. it/passengercars/campaigns/claelectric. html sebastiankubatz for #MBcreator #MercedesBenz #CLA - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.