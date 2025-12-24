Questa sfida ti permette di ottenere un giocatore con valutazione minima 87 pescato tra una selezione delle migliori campagne (promo) uscite finora. È l’occasione perfetta per recuperare quella carta che ti era sfuggita o per trovare un rinforzo di alto livello per il tuo team. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: Sì (si riattiva ogni 2 giorni).. Premio: 1x Pacchetto Giocatori Campagne Miste 87+ (Non scambiabile).. Le 2 Sfide da Completare. La SBC è piuttosto economica rispetto ad altri upgrade, richiedendo solo due rose con valutazioni medie. Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Premio Intermedio 1 – Rosa 84 84 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 SBC: 87+ Campaign Mix Upgrade – Caccia al Top Player

