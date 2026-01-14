L'SBC FC 26 1 di 3 – Scelta Giocatore Mix Campagna 87+ offre un’ampia selezione di giocatori di movimento provenienti da eventi recenti. Questa sfida si concentra su giocatori non Icone o Eroi, mantenendo una valutazione minima elevata. È un’opportunità per ottenere un giocatore di qualità, selezionato tra le migliori promozioni degli ultimi mesi, offrendo un’esperienza di scelta mirata e articolata.

Questa SBC è un vero e proprio viaggio tra le migliori promozioni degli ultimi mesi. A differenza del pick “Eroe”, qui la selezione è focalizzata su giocatori di movimento (non Icone o Eroi) provenienti da eventi specifici, garantendo comunque una valutazione minima molto alta. Cosa puoi trovare?. Il pool include giocatori da alcune delle promozioni più divertenti e competitive: Thunderstruck (Tuono): Carte dinamiche che si sono aggiornate in base alle prestazioni reali (es. Bellingham, Vinícius, Diani ).. UEFA Primetime: Le stelle della Champions, Europa e Conference League (es. Yamal, Musiala, Saliba ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 1 di 3 Scelta Giocatore Mix Campagna 87+

