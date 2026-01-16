Ospedale senza farmaci e malati di tumore rimandati a casa

Il Codacons segnala che all'ospedale di Taormina, alcuni pazienti affetti da tumore sono stati rimandati a casa senza aver ricevuto la chemioterapia prevista, a causa della mancanza di farmaci. Questa situazione evidenzia criticità nel sistema sanitario locale, sollevando preoccupazioni sull’assistenza ai pazienti oncologici e sulla gestione delle risorse in strutture pubbliche.

Niente farmaci e malati di tumore mandati a casa dopo aver atteso la chemioterapia. Lo denuncia il Codacons in una nota che parla di quanto sarebbe avvenuto all'ospedale di Taormina nei giorni scorsi. Secondo le segnalazioni pervenute all'associazione che tutela i consumatori, al momento della presentazione in struttura ai pazienti sarebbe stato comunicato che non era possibile procedere con la somministrazione della terapia per indisponibilità del farmaco necessario, con conseguente rinvio del trattamento. Parrebbe, inoltre, che alcuni pazienti non siano stati successivamente ricontattati per la riprogrammazione delle terapie, circostanza che ha generato forte preoccupazione e comprensibile allarme tra gli interessati e i loro familiari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

