Far west sull’AutoSole La polizia insegue i ladri Un ferito nella sparatoria

La notte tra Arezzo e Monte San Savino si è trasformata in un caos. La polizia ha inseguito dei ladri che avevano appena rubato in un appartamento. Durante il tentativo di bloccarli, ci sono stati colpi e uno dei criminali è rimasto ferito. La fuga si è conclusa con un inseguimento lungo l’Autosole, creando tensione e scompiglio sulla corsia sud.

Il furto in un appartamento, la fuga in Autosole, lo scontro con la polizia. Notte lunga e movimentata nel tratto tra Arezzo e Monte San Savino, corsia sud. Una pattuglia della polstrada intercetta una Golf nera, la stessa segnalata sul terminale come auto sospetta. Da un primo controllo risulta presa a noleggio e con targhe false, scatta il blitz degli agenti di una pattuglia che intimano l’alt. La vettura "buca" lo stop e sperona il mezzo della polstrada. A bordo ci sono due uomini, entrambi originari dell’Est: capiscono di essere in trappola e provano a fuggire. Come? Abbandonano la macchina e si dileguano a piedi, dopo aver scavalcato il parapetto della corsia dell’A1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Far west sull’AutoSole. La polizia insegue i ladri. Un ferito nella sparatoria Approfondimenti su AutoSole Ladri Incidente sull’Autosole, furgone si schianta contro camion fermo sulla carreggiata. Un ferito grave Nella mattinata del 22 gennaio 2026, sull’Autostrada del Sole A1, un furgone si è scontrato con un camion fermo sulla carreggiata nord, poco dopo l’area di servizio di Fabro Est. Milano, nuova sparatoria tra un rapinatore e la polizia a Rogoredo. Il malvivente è gravemente ferito Questa domenica pomeriggio a Milano, in zona Rogoredo, si è verificata una nuova sparatoria. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su AutoSole Ladri Argomenti discussi: Far west sull’AutoSole. La polizia insegue i ladri. Un ferito nella sparatoria; Far west nell’autostrada italiana inseguimento finisce in sparatoria È successo di tutto!; Far west nell’autostrada italiana, inseguimento finisce in sparatoria. È successo di tutto!; Far West in A1: speronano la Polizia e fuggono nei campi, agente spara e ferisce un ladro. Far west sull’AutoSole. La polizia insegue i ladri. Un ferito nella sparatoriaCaos sul tratto aretino dell’A1: i banditi avevano svaligiato una casa in Valdarno. Intercettati e poi fermati. Uno è stato colpito, l’altro è scappato a piedi. lanazione.it Ci vediamo stasera a Far West, condotto da Salvo Sottile - facebook.com facebook Social vietati agli under 16, la svolta della Spagna: Sánchez chiude il "Far West digitale" x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.