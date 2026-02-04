Bimbi nel bosco la sorella di Catherine | I miei nipoti non stanno bene vogliamo che tornino con i genitori

Rachael, sorella di Catherine Birmingham, spiega che i suoi tre nipoti sono in difficoltà e vogliono tornare con i genitori. Arrivata dall’Australia con la madre, Rachael chiede aiuto alle autorità italiane, sperando di riunire la famiglia. I bambini sono stati allontanati dalla madre e dal patrigno a Palmoli, in provincia di Chieti. La donna sottolinea che l’amore per l’Italia e gli italiani la spinge a lottare per riunire la famiglia.

Rachael, la sorella di Catherine Birmingham, i cui tre figli sono state allontanati da lei e dal marito Nathan Trevallion a Palmoli (Chieti), dopo essere arrivata dall'Australia con la madre: "Amiamo l’Italia, amiamo gli italiani e quindi speriamo ci aiutino a riunirli".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

“Famiglia nel bosco, i bambini tornino dai genitori”. La relazione degli psichiatri e la paura di mamma Catherine: “I miei figli traumatizzati”

Una famiglia si trasferisce nel bosco, lasciando i bambini lontano dai genitori.

Famiglia nel bosco, la sorella di Catherine in Italia: «Chiederà che i bambini tornino in Australia dai nonni». Cosa succede ora

La famiglia di Catherine Birmingham si muove per cercare di riportare i figli in Australia.

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, la Asl di Vasto chiede il ritorno a casa dei bambini: Serve stabilità affettiva; Famiglia nel bosco, i genitori Trevallion alla psichiatra: I nostri figli sono tutto, stanno soffrendo e questo ci riempie di dolore; Famiglia nel bosco, per gli psichiatri bimbi vanno ridati ai genitori: intanto la madre litiga con la maestra; Famiglia nel bosco, arriva la sorella di Catherine: i bambini potrebbero tornare in Australia.

