Bimbi nel bosco la sorella di Catherine | I miei nipoti non stanno bene vogliamo che tornino con i genitori

Rachael, sorella di Catherine Birmingham, spiega che i suoi tre nipoti sono in difficoltà e vogliono tornare con i genitori. Arrivata dall’Australia con la madre, Rachael chiede aiuto alle autorità italiane, sperando di riunire la famiglia. I bambini sono stati allontanati dalla madre e dal patrigno a Palmoli, in provincia di Chieti. La donna sottolinea che l’amore per l’Italia e gli italiani la spinge a lottare per riunire la famiglia.

Rachael, la sorella di Catherine Birmingham, i cui tre figli sono state allontanati da lei e dal marito Nathan Trevallion a Palmoli (Chieti), dopo essere arrivata dall'Australia con la madre: "Amiamo l'Italia, amiamo gli italiani e quindi speriamo ci aiutino a riunirli".

