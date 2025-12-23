Famiglia nel bosco i bambini restano nella struttura protetta | quattro mesi per la nuova perizia

L’ordinanza dei giudici ha confermato l’allontanamento dei bambini dalla famiglia nel bosco, mantenendo la struttura protetta. Il perito ha ora quattro mesi di tempo per completare un’indagine personologica e psico-diagnostica, rispondendo ai quesiti posti. La decisione mira a garantire la sicurezza e il benessere dei minori, valutando attentamente la situazione famigliare nel rispetto delle procedure legali.

Questa la decisione dei giodici. L'ordinanza conferma l'allontanamento da casa. Il perito ha quattro mesi di tempo per rispondere ai quesiti posti con una «indagine personologica e psico-diagnostica». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura protetta: quattro mesi per la nuova perizia Leggi anche: Famiglia nel bosco, ricorso respinto: i 3 bambini non tornano a casa, restano nella struttura protetta Leggi anche: Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello respinge il ricorso: niente ricongiungimento, i bambini restano nella struttura protetta La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Respinto il ricorso, i bambini del bosco restano in casa famiglia; I bambini della casa nel bosco restano nel centro protetto; I tre bambini della famiglia nel bosco per ora restano in comunità; Famiglia nel bosco, la corte d'Appello rigetta il ricorso: figli restano in struttura. Famiglia nel bosco, i bambini restano nella struttura protetta: quattro mesi per la nuova perizia - Il perito ha quattro mesi di tempo per rispondere ai quesiti posti con una «indagine personologica e psico- vanityfair.it

Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa protetta. Il tribunale dei minori: “Nuova perizia su genitori e figli” - Palmoli, l'ordinanza conferma l'allontanamento dei tre bimbi: i giudici dicono no al ritorno a casa. quotidiano.net

Famiglia nel bosco: i bambini restano nella struttura protetta. Servirà una nuova perizia su genitori e figli - Il Tribunale per i minorenni conferma l’allontanamento e dispone un approfondimento personologico e psico- huffingtonpost.it

Famiglia del bosco, a Natale il papà potrà pranzare con figli e moglie x.com

Famiglia nel bosco, il papà potrebbe trascorrere il Natale con i figli: attesa decisione. https://www.ilfattonisseno.it/2025/12/famiglia-nel-bosco-il-papa-potrebbe-trascorrere-il-natale-con-i-figli-attesa-decisione/ - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.